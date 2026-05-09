بعد رفع السرية عنها.. البنتاغون ينشر ملفات حول "الأجسام الطائرة المجهولة" الدفعة الأولى تضمنت 162 وثيقة نُشرت على الموقع الرسمي للبنتاغون، وشملت سجلات تحقيق، وشهادات شهود عيان، وتقارير ذات صلة بالموضوع.

أنقرة/ الأناضول

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وثائق جديدة تتعلق بـ"الأجسام الطائرة المجهولة" و"الظواهر الجوية غير المحددة"، لتصبح متاحة للجمهور، بعد رفع السرية عنها.

وذكرت الوزارة في تدوينة لها، الجمعة، على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أنها بدأت رفع تصنيف السرية عن الملفات الحكومية المتعلقة بالظواهر الجوية غير المحددة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب.

وأوضحت أن هذه العملية تدار بإشراف "البنتاغون"، إلى جانب البيت الأبيض ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية، ووزارة الطاقة، ووكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).

وأشارت إلى إمكانية الوصول إلى الملفات التي رُفع عنها تصنيف السرية، دون الحاجة إلى أي تصريح أمني مسبق، وذلك عبر موقع "WAR.GOV/UFO" المخصص لهذا الغرض.

وأفادت باعتزام "البنتاغون" نشر ملفات إضافية في هذا الخصوص بشكل تدريجي.

وتضمنت الدفعة الأولى 162 وثيقة نُشرت على الموقع الرسمي للبنتاغون، وتشمل سجلات تحقيق، وشهادات شهود عيان، وتقارير ذات صلة بالموضوع.

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال الرئيس دونالد ترامب في تدوينة له على منصته "تروث سوشيال"، إنه أوفى بوعده حول هذا الأمر.

وأضاف أن إدارته عملت، في إطار ما وصفه بـ"الشفافية الكاملة والقصوى"، على تحديد وإتاحة ملفات حكومية تتعلق بـ"الحياة الفضائية والكائنات خارج الأرض والظواهر الجوية غير المحددة والأجسام الطائرة".