بعد دعوته إلى "احتراق لبنان".. الاتحاد الأوروبي يلوّح بمعاقبة بن غفير على لسان المتحدث باسم الشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية أنور العنوني..

بروكسل/ الأناضول

أدان الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات، الاثنين، تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير التي دعا فيها إلى "احتراق لبنان".

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية أنور العنوني، خلال المؤتمر الصحفي اليومي للمفوضية.

وأوضح العنوني أن مسألة فرض عقوبات على بن غفير طُرحت خلال الاجتماع الأخير لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إلا أن الدول الأعضاء لم تتوصل إلى إجماع بشأنها.



وتابع قائلا: "أود أن أوضح أننا ندين هذا الخطاب بأشد العبارات، ولن أتكهن أو أقدم أي توقعات بشأن الخطوات المقبلة بحق بن غفير".

وأكد العنوني وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب لبنان وشعبه، مشيراً إلى أن البلاد تدفع ثمناً باهظاً لحرب لم تخترها، وأن الشعب اللبناني يعاني منذ فترة طويلة وبشكل مفرط.

كما جدد دعوة الاتحاد الأوروبي لإسرائيل إلى احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، والانسحاب من الأراضي اللبنانية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وكان بن غفير قد دعا، عقب مقتل جنود إسرائيليين في هجوم نفذه حزب الله ضد قوات إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، إلى "احتراق لبنان" رغم التفاهم الأمريكي الإيراني.



وقال إن "على ألف أم لبنانية أن تبكي مقابل كل دمعة تذرفها أم إسرائيلية".

من جانبه، دعا وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى تكثيف الهجمات على لبنان بعد مقتل 4 جنود إسرائيليين، قائلاً: "افتحوا أبواب الجحيم".



ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان؛ ما خلف 4 آلاف و106 قتلى، و12 ألفا و153 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، حسب معطيات وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

