الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أطلق في وقت سابق الثلاثاء تهديدات توعد فيها برد حتمي على إسقاط مروحية أمريكية من طراز "أباتشي" فوق مضيق هرمز

بعد تهديدات ترامب لإيران.. تحركات مكثفة لطائرات وقود أمريكية بأجواء الخليج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أطلق في وقت سابق الثلاثاء تهديدات توعد فيها برد حتمي على إسقاط مروحية أمريكية من طراز "أباتشي" فوق مضيق هرمز

إسطنبول/ الأناضول

رصدت منصات تتبع الملاحة الجوية نشاطاً لافتاً لطائرات تزود بالوقود تابعة للجيش الأمريكي في أجواء منطقة الخليج والمناطق المحيطة بها، عقب إعلان واشنطن عزمها الرد على ما قالت إنه إسقاط مروحية عسكرية تابعة لها من قبل طهران.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن موقع "فلايت رادار" (Flight Radar) المتخصص في مراقبة حركة الطيران، الثلاثاء، فإن التحركات غير الاعتيادية لناقلات الوقود الجوي الأمريكية فوق مياه الخليج جاءت مباشرة في أعقاب التهديدات الصريحة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي توعد فيها طهران برد حتمي.

وكان الرئيس الأمريكي قد حمل إيران رسمياً المسؤولية عن الحادث، مؤكداً أن المروحية العسكرية من طراز "أباتشي" التي تحطمت الاثنين أثناء تنفيذها دورية استطلاعية فوق مضيق هرمز الاستراتيجي، جرى إسقاطها باستهداف إيراني، مشدداً على أن "الولايات المتحدة مضطرة للرد على هذا الهجوم بشكل حتمي ولا مفر منه".

فيما قال أحد مساعدي وزير الخارجية الإيراني لشبكة الجزيرة القطرية، إنه لم يكن هناك أي استهداف متعمد من قبل بلاده لمروحية "أباتشي" الأمريكية فوق مضيق هرمز.



وأضاف المسؤول الإيراني أن هناك احتمال بوقوع حوادث كهذه بشكل "غير مقصود بسبب الأجواء المتوترة" بمضيق هرمز.