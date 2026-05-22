بعد التنكيل بـ"أسطول الصمود".. منصات العالم غاضبة على إسرائيل قناة "إسرائيل 24" الخاصة نشرت نتائج التحليل الذي أجرته شركة "سكوبر" الإسرائيلية المتخصصة في تحليل الخطابات والروايات لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي

القدس / الأناضول

** قناة "إسرائيل 24":

الخطاب السلبي تجاه إسرائيل ارتفع 400 بالمئة بعد نشر بن غفير فيديو يوثق التنكيل بالناشطين

نصف مليون إشارة سلبية لبن غفير على وسائل التواصل في أنحاء العالم وأكثر من مليون تفاعل

النقاش العالمي لا يتركز فعليا على إيقاف الأسطول، بل على تصرفات بن غفير والفيديو الذي نشره

أظهر تحليل أجرته شركة إسرائيلية متخصصة، غضبا عالميا على وسائل التواصل وارتفاعا تجاوز 400 بالمئة في الخطاب السلبي تجاه إسرائيل، بعد نشر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير فيديو يوثق التنكيل بناشطي "أسطول الصمود العالمي".

ونشرت قناة "إسرائيل 24" الخاصة، الجمعة، نتائج التحليل الذي أجرته شركة "سكوبر" الإسرائيلية المتخصصة في تحليل الخطابات والروايات لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب القناة "أظهر التحليل مدى الغضب العالمي ضد إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب التوثيقات التي نشرها بن غفير".

وأضافت: "يتضح من البيانات أن حوالي نصف مليون إشارة ذات مشاعر سلبية واضحة سُجلت بحق بن غفير" مشيرة إلى ارتفاع بالخطاب السلبي تجاه إسرائيل تجاوز 400 بالمئة.

وتحدثت عن "ارتفاع هائل بمئات النسب المئوية في الخطاب السلبي باللغات الأجنبية، حيث تتصدر الإشارات بالإنجليزية والإسبانية هذا التوجه، وسجل أكبر ارتفاع في النقاشات في إندونيسيا".

ووفقًا للتحليل، بدأ النقاش العالمي يرتفع بشكل كبير بعد ظهر الأربعاء عند نشر الفيديو، وبلغ ذروته صباح الخميس، مع عشرات الآلاف من الإشارات لبن غفير.

ويشير إلى "حدث استثنائي أدى إلى موجة سريعة من ردود الفعل من قبل قادة حول العالم، ووزراء خارجية ووسائل إعلام رئيسية".

وقال: "الحدث (التنكيل) ونشر الفيديو أصبحا الموضوع المركزي في النقاش حول إسرائيل في العالم، ما أدى إلى تضرر شديد لصورتها".

وعلقت القناة بأن النقاش العالمي لا يتركز فعليًا على العدوان الإسرائيلي على الأسطول، بل يركز مباشرة على تصرفات بن غفير والفيديو الذي نشره".

وذكرت أنه وفق التحليل، فإن التعابير الأبرز في النقاش الدولي وصفت التوثيق بأنه "مهين"، "غير إنساني" و"استفزاز سياسي متعمد".

