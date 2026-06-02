بعد استقالة غابارد.. ترامب يعيّن بيل بولت مديراً للاستخبارات بالإنابة وفق منشور على منصة "تروث سوشيال" الأمريكية..

واشنطن/ الأناضول

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، تعيين بيل بولت قائما بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، خلفا لتولسي غابارد التي استقالت من منصبها الشهر الماضي.

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال" الأمريكية، إنه كلّف بولت، الذي يشغل حاليا منصب مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان ورئيس مجلس إدارة شركتي "فاني ماي" و"فريدي ماك"، بتولي مهام مدير الاستخبارات الوطنية بالإنابة.



وأضاف: "بولت يمتلك خبرة واسعة في إدارة أكثر القضايا حساسية بالنسبة للولايات المتحدة، إضافة إلى ضمان أمن الأسواق واستقرارها".

وأشار إلى أن بولت سيواصل أداء مهامه الحالية بالتوازي مع منصبه الجديد.

والشهر الماضي، أعلنت تولسي غابارد أنها ستغادر منصبها اعتبارا من 30 يونيو/حزيران المقبل بسبب ظروف صحية تتعلق بزوجها.

