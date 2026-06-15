في كلمة خلال اجتماع في وزارة الداخلية، بحسب ما نقلته وكالة "إرنا"...

بزشكيان يؤكد: الجمعة توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة في كلمة خلال اجتماع في وزارة الداخلية، بحسب ما نقلته وكالة "إرنا"...

طهران/ الأناضول

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية سيتم يوم الجمعة.

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع في وزارة الداخلية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وقال بزشكيان: "في إطار التنسيق الذي قمنا به، سيتم توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة يوم الجمعة".

وذكر الرئيس الإيراني أن البلاد لم تشهد خلال فترة الحرب أي حالات فوضى أو أعمال تمرد، مشيرًا إلى أن الحكومة أظهرت إدارة جيدة طوال تلك المرحلة.

والأحد، أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران يقضي بإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية.

كما نقل التلفزيون الإيراني عن نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي قوله إن "نص مذكرة التفاهم أصبح نهائيا وسيتم التوقيع عليه الجمعة في جنيف" .