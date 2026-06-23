الرئيس الإيراني حذر من تصريحات أو مواقف خارج المتفق عليه وما يؤثر ذلك سلبا على سير المفاوضات..

بزشكيان: نجاح التفاهم مع واشنطن مرهون بالتنفيذ الكامل لبنوده الرئيس الإيراني حذر من تصريحات أو مواقف خارج المتفق عليه وما يؤثر ذلك سلبا على سير المفاوضات..

طهران / الأناضول

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن المحادثات التي جرت مع الولايات المتحدة ستكون "فعالة" فقط في حال التزم الطرفين بالتعهدات الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بينهما، وتنفيذ جميع بنودها بشكل كامل.

وأضاف بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية الثلاثاء، أن قيام أي من الطرفين بالإدلاء بتصريحات خارج إطار النص المتفق عليه، من شأنه أن يؤثر سلبا على مسار المفاوضات.

وأكد بزشكيان أن المحادثات مع الولايات المتحدة لن تكون فعّالة إلا إذا التزم الطرفان بالتعهدات الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بينهما، وتم تنفيذ جميع بنودها بصورة كاملة ودقيقة.

وأوضح أن مدى التقدم في العملية التفاوضية سيُقاس بمدى التنفيذ الفعلي للالتزامات والمسؤوليات المتفق عليها، وليس بالتصريحات أو المواقف المعلنة.

وكانت إيران والولايات المتحدة أعلنتا في 14 يونيو/حزيران الجاري التوصل إلى مذكرة تفاهم من 14 بندًا بوساطة باكستانية، تهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

ودخلت المذكرة المعروفة باسم "تفاهم إسلام آباد" حيز التنفيذ في 18 يونيو، بعد توقيعها إلكترونيًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودًا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.