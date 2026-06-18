في أعقاب الإعلان عن توقيع "مذكرة تفاهم إسلام أباد" لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران..

بزشكيان: مذكرة التفاهم مع واشنطن وثيقة تاريخية ورسالة من إيران القوية في أعقاب الإعلان عن توقيع "مذكرة تفاهم إسلام أباد" لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران..

أنقرة/ الأناضول

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الخميس، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين بلاده والولايات المتحدة، تمثل "وثيقة تاريخية ورسالة من إيران القوية".

وشارك بزشكيان عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، نسخة من مذكرة التفاهم الموقعة من قبله ومن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الوسيط في المفاوضات.

وعلق بزشكيان على المذكرة قائلا: "هذه وثيقة تاريخية ورسالة من إيران القوية، السلام سيتحقق في ظل الاحترام المتبادل".

وأضاف أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة دائما بالسلام الدولي مع الحفاظ على الكرامة والاستقلال والتقدم والتعاون الإقليمي".

وأشار إلى أن الوثيقة "تعكس صوت شعب لم يتخلَّ عن كرامته واستقلاله رغم التهديدات والضغوط"، معتبرا أن ما تم التوصل إليه هو ثمرة "الصمود الوطني والعقلانية السياسية والدبلوماسية المسؤولة".

والأربعاء، أعلن الوسيط الباكستاني توقيع الولايات المتحدة وإيران إلكترونيا "مذكرة تفاهم إسلام أباد" لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران.

ودخلت مذكرة التفاهم حيز التنفيذ فورا، وكخطوة أولى ستعيد إيران فتح مضيق هرمز، فيما سترفع الولايات المتحدة الحصار البحري.

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران وباكستان التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.