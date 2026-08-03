قال الرئيس الإيراني إنه "ينبغي لنا بذل الجهد لضمان التزام العدو بتعهداته، وبفضل هذه المذكرة سيتعزز أمن بلادنا ومنطقتنا بشكل أكبر"

بزشكيان: مذكرة التفاهم مع واشنطن محور علاقاتنا الخارجية مستقبلا قال الرئيس الإيراني إنه "ينبغي لنا بذل الجهد لضمان التزام العدو بتعهداته، وبفضل هذه المذكرة سيتعزز أمن بلادنا ومنطقتنا بشكل أكبر"

طهران/ الأناضول

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأحد، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين بلاده والولايات المتحدة ستكون محور علاقات طهران الخارجية مستقبلا.

جاء ذلك في منشور لبزشكيان، على منصة شركة "إكس" الأمريكية، تناول فيه مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة في يونيو/ حزيران الماضي.

وأشار إلى أن المذكرة أُبرمت بدعم من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وأضاف بزشكيان: "أؤمن بأن مذكرة التفاهم ستكون محور علاقاتنا الخارجية مستقبلا".

وتابع: "ينبغي لنا بذل الجهد لضمان التزام العدو بتعهداته، وبفضل هذه المذكرة سيتعزز أمن بلادنا ومنطقتنا بشكل أكبر".

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم بينهما للتوصل إلى اتفاق نهائي بينهما، قبل أن تتعثر بسبب خلافات بشأن ضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، أسفر، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.

وخلال 14 يوما، حتى 24 يوليو/ تموز الماضي، تبادلت الولايات المتحدة وإيران هجمات عسكرية، إذ شنت واشنطن غارات على أهداف داخل إيران فيما ردت الأخيرة باستهداف "منشآت ومعدات عسكرية أمريكية" في عدد من الدول العربية، بينها الأردن والبحرين والكويت.