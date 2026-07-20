حذر من أن اتساع الاستياء الاجتماعي قد يضعف الدعم الشعبي للنظام القائم في البلاد

بزشكيان محذرا: الضغوط الاقتصادية قد تضر بإنجازات إيران العسكرية حذر من أن اتساع الاستياء الاجتماعي قد يضعف الدعم الشعبي للنظام القائم في البلاد

طهران / الأناضول

حذّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من أن الضغوط الاقتصادية المفروضة على بلاده قد تلحق ضررًا بـ"إنجازاتها العسكرية".

جاء ذلك في تصريحات له خلال اجتماع "المجلس الأعلى للسلطة القضائية" بالعاصمة طهران، تناول فيها قضايا راهنة.

وأوضح بزشكيان أن اتخاذ موقف حازم ضد "العدو" قد يؤدي إلى مواجهة المجتمع بعض الصعوبات.

وأشار إلى تزامن عيد النوروز وشهر رمضان والحرب في الفترة نفسها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات رغم عدم تسجيل نقص في الأسواق.

ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار لم ينجم عن إهمال الحكومة، بل عن الظروف الاقتصادية وبعض القيود المفروضة على البلاد.

وقال بزشكيان إن بلاده تخوض بالوقت الراهن "حربًا شاملة"، مردفًا: "الضغوط الاقتصادية قد تضر بمكاسبنا العسكرية".

وتابع: "القوات المسلحة تدافع عن البلاد بتفانٍ، لكن الضغوط الاقتصادية تؤدي إلى تشكّل حالة من الاستياء الاجتماعي، وإذا اتسعت، فقد تضر بالدعم الشعبي للنظام القائم".

وفي 8 يوليو/ تموز الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار الوارد بمذكرة التفاهم الموقعة مع طهران في 18 يونيو/ حزيران الماضي، والذي يتضمن رفع الحصار البحري عن إيران.

وجاء هذا الإعلان عقب استهداف إيران ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز، في وقت تؤكد فيه طهران سعيها إلى فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر، بينما تطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها.

وأدى التصعيد إلى اضطراب حركة الملاحة في المضيق، وتهديد إمدادات الطاقة وحركة الطيران، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية، وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية خارج منطقة الشرق الأوسط.