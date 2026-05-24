بزشكيان: لا نسعى لإنتاج سلاح نووي ومستعدون لتقديم ضمانات الرئيس الإيراني اتهم إسرائيل بأنها تستغل كل فرصة لاستمرار حالة عدم الاستقرار، وتسعى وراء "حلم إسرائيل الكبرى"..

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية، وأنها مستعدة لتقديم ضمانات للعالم بعدم امتلاكها.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس الإيراني خلال لقاء مع التلفزيون الرسمي الإيراني حول القضايا الراهنة.

وأوضح أن إيران لا ترغب في إثارة عدم الاستقرار أو الاضطرابات، لكنه أشار في المقابل إلى أن إسرائيل تستغل كل فرصة لاستمرار حالة عدم الاستقرار، وتسعى وراء ما وصفه بـ"حلم إسرائيل الكبرى".

وأضاف بزشكيان: نحن مستعدون لتقديم ضمانات للعالم بأننا لا نسعى لامتلاك سلاح نووي".

وشدد في الوقت نفسه على أن الوفد التفاوضي الإيراني لن يتراجع أبداً عندما يتعلق الأمر بكرامة البلاد.