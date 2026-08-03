الرئيس الإيراني أكد في الوقت ذاته أن إيران ستستخدم جميع إمكاناتها للدفاع عن أمن البلاد ومصالحها الوطنية..

بزشكيان: لا نريد زيادة التوتر وانعدام الأمن في المنطقة الرئيس الإيراني أكد في الوقت ذاته أن إيران ستستخدم جميع إمكاناتها للدفاع عن أمن البلاد ومصالحها الوطنية..

إسطنبول/ الأناضول

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لا ترغب في زيادة التوتر وانعدام الأمن بالمنطقة، مؤكدا في الوقت ذاته أنها ستستخدم كل إمكاناتها للدفاع عن أمنها ومصالحها.

جاء ذلك في تصريحات خلال مراسم إطلاق المرحلة الثانية من مشروع طبيب الأسرة الوطني ونظام الإحالة، الاثنين، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية.

وأكد بزشكيان على أن إيران ستستخدم جميع إمكاناتها للدفاع عن أمن البلاد ومصالحها الوطنية ووحدة أراضيها.

وأضاف أن من بين الركائز الأساسية لقوة البلاد تحسين صحة المجتمع وتعزيز القدرة الوطنية على الصمود.

وبين 8 و24 يوليو/ تموز الماضي شنت الولايات المتحدة هجمات على إيران، وردت طهران بمهاجمة ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية، لا سيما الأردن والبحرين والكويت.

وسبق ذلك توقيع واشنطن وطهران في 18 يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم، ودخولهما في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن تتعثر المفاوضات بسبب خلافات بشأن ضمان حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، أسفر، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.