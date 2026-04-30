بزشكيان: قد تهاجمنا الولايات المتحدة وإسرائيل مجددا خلال المفاوضات

إسطنبول/ الأناضول



قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن بلاده تعرضت خلال مفاوضات سابقة لهجمات من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، محذرا من احتمال تكرار السيناريو ذاته مجددا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الخميس، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأوضحت الوكالة أن بزشكيان أبلغ لوكاشينكو أن طهران وضعت على رأس أولوياتها حل النزاعات عبر الحوار والدبلوماسية انطلاقا من إحساسها بالمسؤولية.

وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل هاجمتا إيران مرتين خلال المفاوضات، مشيرا إلى احتمال تكرار مثل هذه السيناريو مجددا.

وأكد الرئيس الإيراني على أن هذا الوضع أدى إلى انعدام الثقة تماما في الولايات المتحدة داخل بلاده.

من جانبه، أعرب لوكاشينكو عن قلقه إزاء التداعيات الأمنية والاقتصادية لتصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

كما أعرب أيضا عن أمله في حل الخلافات عبر الحوار والتفاوض.

وذكر لوكاشينكو أن المفاوضات لا يمكن أن تصل إلى نتيجة دائمة دون ثقة متبادلة، مؤكدا في هذا السياق على أهمية تعزيز أسس الثقة بين الطرفين.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، أسفرت عن أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل إعلان الهدنة في 8 أبريل الجاري، على أمل التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.

وردا على الهجمات، أعلنت إيران، في 2 مارس الماضي، تقييد الملاحة في مضيق هرمز، الذي كان يمر منه قبل الحرب 20 بالمئة من صادرات النفط العالمية.

وعقب فشل الجولة الأولى من مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 13 أبريل/ نيسان الجاري، فرض حصار على مضيق هرمز المغلق منذ 2 مارس/آذار الماضي.

وأعلنت واشنطن وطهران في 8 أبريل هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية، ومع بداية الهدنة، أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، ولكنها لاحقا قررت غلقه، بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، في 13 من الشهر ذاته.