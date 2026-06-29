بزشكيان: سيتم الإفراج عن 6 مليارات دولار من أصولنا المجمدة في قطر من إجمالي 12 مليار دولار..

الرباط / الأناضول

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الاثنين، أن نصف أصول بلاده المالية المجمدة في قطر ستُعاد إلى طهران وفق "تفاهم إسلام آباد" الموقع مع واشنطن.

وقال بزشكيان، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، إنه "بناء على الاتفاق الأخير، سيتم الإفراج عن 6 مليارات دولار من أصل 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في قطر، وإعادتها إلى البلاد".

وأشار إلى أن الجهود والمتابعات مستمرة لاستعادة المتبقي من هذه الأموال.

وتعود الأصول الإيرانية المجمدة في قطر، والبالغة نحو 6 مليارات دولار، لعائدات نفطية كانت محتجزة في بنوك كوريا الجنوبية، قبل نقلها إلى قطر بالعام 2023 بموجب صفقة لتبادل السجناء بين طهران وواشنطن، خُصصت لشراء سلع إنسانية.

في المقابل، تحدثت تصريحات إيرانية وتقارير خلال مفاوضات يونيو عن مطالب بالإفراج عن 12 مليار دولار، دون توضيح رسمي لطبيعة الفارق بين المبلغين.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب القطري حول تصريحات الرئيس الإيراني.

ووصف بزشكيان "تفاهم إسلام آباد" بأنه "إنجاز مهم للشعب الإيراني، ويمثل انتصارا كبيرا للإيرانيين"، إذ تقرر بموجبه رفع القيود المفروضة على صادرات النفط والصناعات البتروكيماوية.

وأفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن إيران والولايات المتحدة قررتا وقف الهجمات المتبادلة والشروع في محادثات فنية غدا الثلاثاء في قطر.

يأتي ذلك على خلفية تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران نتيجة الهجمات الأمريكية فجر الأحد على إيران ورد طهران عليها.

وفجر الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن مقاتلاتها شنت ضربات استهدفت 10 مواقع عسكرية إيرانية داخل مضيق هرمز وبالقرب منه، "ردا على هجوم" شنته إيران بطائرة مسيرة على ناقلة نفط.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري أنه استهدف فجر الأحد ثماني منشآت رئيسية تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت ومقر الأسطول البحري الخامس في ميناء سلمان بالبحرين.

وفي 18 يونيو/ حزيران، توصلت إيران والولايات المتحدة إلى مذكرة تفاهم تنص على وقف القتال ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، بعد أن تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومستويات التضخم.