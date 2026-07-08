بزشكيان ردا على ترامب: نرفض الألاعيب وندافع عن حقوقنا الرئيس الأمريكي أبدى اعتقاده بأن مذكرة التفاهم مع إيران "انتهت"، وذلك عقب تصعيد عسكري جديد

إسطنبول/ الأناضول

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، إن بلاده ترفض "ألاعيب" الولايات المتحدة الأمريكية، وتدافع عن حقوقها.

جاء ذلك في أول رد إيراني عقب إعراب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن مذكرة التفاهم مع إيران "انتهت"، غداة مواجهة عسكرية جديدة بين البلدين.

وفي رد غير مباشر، قال بزشكيان، عبر منصة "إكس": "سلوك الحكومة الأمريكية، بصفتها الدولة المضيفة لكأس العالم (لكرة القدم)، يتبع سياستها الخارجية المعهودة: التلاعب بالقواعد، وممارسة الترهيب ضد المنافسين، ووضع العراقيل، والغش".

وأضاف: "هذه هي استراتيجيتهم. إيران ترفض هذه الألاعيب، وتدافع بحزم عن حقوقها".

وفي 18 يونيو/ حزيران 2026، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وشرعتا في مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وتنص المذكرة، التي توسطت فيها باكستان وقطر، على وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز.

وعلى هامش مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالعاصمة التركية أنقرة، تطرق ترامب، الأربعاء، إلى المذكرة، معربًا في تصريحات صحفية عن اعتقاده بأن "الأمر انتهى".

وأضاف أنه سيوجه المفاوضين الأمريكيين إلى التوقف عن التفاوض مع إيران، معتبرا أن "التعامل معهم مجرد مضيعة للوقت، فهم كاذبون"، وفق تعبيره.

ومساء الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" شن هجمات على إيران، وقالت إنها جاءت "ردا على هجمات استهدفت ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز".

ولاحقا، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 85 منشأة عسكرية أمريكية في البحرين والكويت بصواريخ وطائرات مسيّرة، وفق قوله، ردا على الهجمات الأمريكية.

وتتمسك إيران بضرورة التنسيق معها قبل عبور أي سفينة عبر مضيق هرمز، الذي يُعد ممرا استراتيجيا لإمدادات الطاقة العالمية.