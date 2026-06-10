الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان شدد على أن بلاده ستصمد أمام جميع أشكال الضغوط والتهديدات

بزشكيان: تهديد ترامب باستهداف البنية التحتية لإيران دليل على العجز الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان شدد على أن بلاده ستصمد أمام جميع أشكال الضغوط والتهديدات

طهران/ الأناضول

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، إن تهديد نظيره الأمريكي دونالد ترامب، باستهداف البنية التحتية الحيوية لإيران يُعد دليلا على العجز.

وفي تدوينة نشرها عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، ردا على تهديدات ترامب، أشار بزشكيان، إلى أن "البنى التحتية الحيوية هي شرايين حياة الشعب".

واعتبر أن "التهديد باستهداف البنى التحتية الحيوية ليس استعراضا للقوة، بل هو دليل على العجز أمام إرادة شعب".

وشدد بزشكيان، على أن إيران ستصمد بقوة أمام جميع أشكال الضغوط والتهديدات.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن ترامب، أن الولايات المتحدة ستوجه "ضربة قوية" أخرى اليوم لإيران.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين: "لقد وجهنا لهم ضربة قوية أمس (الثلاثاء)، وسنوجِّه لهم ضربة قوية أخرى اليوم (الأربعاء)".

ومساء الاثنين، تحطمت مروحية حربية من طراز "أباتشي" تابعة للجيش الأمريكي قرب مضيق هرمز المطل على السواحل الإيرانية.

والثلاثاء، قال ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال" إن الجيش الأمريكي أبلغه أن "الإيرانيين أسقطوا ليلة أمس إحدى مروحياتنا المتطورة من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز".

وأضاف: "كان على متنها طياران، وكلاهما بخير".

وما بين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض طهران وواشنطن منذ بدء الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، وشهدت خلالها استهدافات إيرانية لدول الخليج.

وإثر تعثر مفاوضاتهما، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/نيسان حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، المعطل منذ مارس/آذار الماضي، والمتسبب في أضرار دولية، لا سيما خليجية.