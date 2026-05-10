الرئيس الإيراني قال إن الحديث عن الحوار والمفاوضات إنما يخدم هدف حماية حقوق الشعب ومصالح البلاد..

بزشكيان: الحديث عن الحوار والمفاوضات لا يعني الاستسلام الرئيس الإيراني قال إن الحديث عن الحوار والمفاوضات إنما يخدم هدف حماية حقوق الشعب ومصالح البلاد..

طهران/ الأناضول

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأحد، إن الحديث عن الحوار والمفاوضات بشأن إنهاء الحرب لا يعني الاستسلام أو التراجع.

جاء ذلك خلال اجتماع في العاصمة طهران مع مسؤولين مكلفين بمتابعة إزالة الأضرار الناجمة عن الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، أشار بزشكيان إلى أهمية تعويض المتضررين من الحرب.

وبيّن أن الحديث عن الحوار والمفاوضات لا يعني الاستسلام أو التراجع، وإنما يخدم هدف حماية حقوق الشعب الإيراني ومصالح البلاد.

وأوضح أن الشعب الإيراني لن یستسلم للعدو أبدا، وأن حكومته تبذل كل ما بوسعها لمساعدة المواطنين الذين تضررت منازلهم جراء الهجمات.

يأتي ذلك في ظل استمرار هدنة بين الولايات المتحدة وإيران منذ 8 أبريل/ نيسان الماضي، وحديث عن اتفاق "وشيك" لإنهاء الحرب بين البلدين.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، قبل أن ترد طهران بهجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول بالمنطقة، لتُعلن واشنطن وطهران لاحقا، في 8 أبريل، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وعقب تعثر الجولة الأولى من المفاوضات بين الجانبين في باكستان في 11 أبريل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 13 من الشهر ذاته، فرض حصار على موانئ إيران وعلى أي سفينة تمر عبر مضيق هرمز بعد الحصول على إذن من طهران، لترد إيران بإغلاق المضيق.