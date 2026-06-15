الرئيس الإيراني قال في تدوينة إن الاتفاق النهائي لم يتبلور بعد..

بزشكيان: الاتفاق مع واشنطن سيكون مشرفا إذا نفذ بشكل صحيح الرئيس الإيراني قال في تدوينة إن الاتفاق النهائي لم يتبلور بعد..

طهران/ الأناضول

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن التفاهم الذي تم التوصل إليه بشأن إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، يمكن أن يعد وثيقة مشرفة للبلاد في حال تم تنفيذ جميع بنوده بشكل صحيح.

وأوضح بزشكيان في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الاثنين، أنه أجرى مشاورات مكثفة بشأن التفاهم.

وأشار إلى أن الغالبية العظمى من أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني دعمت مذكرة التفاهم.

وأضاف: "في حال تم تنفيذ جميع بنود التفاهم بشكل صحيح، يمكن اعتباره وثيقة مشرفة للبلاد".

ووجه بزشكيان الشكر إلى جميع المسؤولين الذين أسهموا في التوصل إلى هذا التفاهم، على رأسهم رئيس البرلمان وهيئة التفاوض محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي.

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن المسائل التي تم التوصل إليها ضمن التفاهم تعد خطوة مهمة باتجاه وقف الحرب وبدء المفاوضات، مؤكدًا أن الاتفاق النهائي لم يتبلور بعد.



والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران والوساطة الباكستانية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وبينما أعلن ترامب الاثنين أن بلاده وإيران وقعتا بالفعل الاتفاق وأن مضيق هرمز سيكون "مفتوحا بالكامل" بداية من الجمعة، اكتفت طهران بالقول إن التوقيع على المذكرة سيتم بمدينة جنيف السويسرية الجمعة.

ويبدو وفقا لمراقبين أن التوقيع المسبق بمثابة تفعيل فوري ومؤقت لوقف إطلاق النار ورفع الحصار البحري عن إيران، فيما ستشهد جنيف مراسم التوقيع الحضوري العلني والنشر الرسمي وتدشين مرحلة الـ60 يوما للمفاوضات الفنية الشائكة.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي حربا على إيران التي ردت بهجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.