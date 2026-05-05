الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان منتقدا واشنطن: - إذا اختُزلت السياسة في القوة، فإن النتيجة ستكون العالم الذي نراه اليوم: فوضى، قمع، ظلم وقرصنة

بزشكيان: اختزال السياسة في القوة يخلق عالما من الفوضى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان منتقدا واشنطن: - إذا اختُزلت السياسة في القوة، فإن النتيجة ستكون العالم الذي نراه اليوم: فوضى، قمع، ظلم وقرصنة

أنقرة/ الأناضول

انتقد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الثلاثاء، "سياسة القوة" التي تنتهجها الولايات المتحدة، معتبرا أن اختزال السياسة في القوة يؤدي إلى "الفوضى والظلم والقرصنة".

وقال بزشكيان، في تدوينة على منصة "إكس" الأمريكية، إن "السياسة إذا اختُزلت في القوة، فإن النتيجة ستكون العالم الذي نراه اليوم: فوضى، قمع، ظلم وقرصنة".

وأضاف أن "القوة غير الأخلاقية فارغة من مضمونها" وفق القيم الوطنية والرؤية الدينية لإيران، مشيرا إلى أن بلاده تمثل "قوة أخلاقية ومسؤولة"، بينما يمثل خصومها "قوة متهورة وغير منضبطة".

ويصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياساته تجاه إيران ودول أخرى بأنها تقوم على مبدأ "السلام من خلال القوة".



وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان المنصرم، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وفي 11 أبريل استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد سقف زمني.