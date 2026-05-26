بزشكيان: إيران مستعدة لاتفاق مشرف لإنهاء التوترات في المنطقة في اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني..

أنقرة/الأناضول

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن بلاده مستعدة للتوصل إلى "اتفاق مشرف" لإنهاء الحرب والتوترات القائمة في المنطقة.

وبحسب بيان الرئاسة الإيرانية، الثلاثاء، بحث بزشكيان وأمير قطر، خلال الاتصال بمناسبة عيد الأضحى، التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء التوترات في المنطقة.

وأعرب بزشكيان عن تقديره لجهود قطر، وخاصة أميرها، في الدفع بعملية السلام، قائلًا: "إيران مستعدة لوضع إطار مشرف لإنهاء الحرب والتوترات المستمرة في المنطقة".

وذكر التزام إيران بمبادئ الدبلوماسية، قائلاً: "لقد أثبتت إيران صدقها والتزامها بمسار الحوار، وحان الوقت الآن للطرف الآخر لإظهار إرادته والتزامه بالمبادئ الدولية، سواء بالفعل أو بالفكر".

والأحد، أفاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، والسماح لإيران ببيع النفط، واستئناف المفاوضات بشأن تقييد برنامجها النووي.

والسبت، أعلن ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

وتقود باكستان وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير/ شباط الماضي إثر هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.

كما نفذت طهران هجمات استهدفت ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، وأسفرت بعض تلك الهجمات عن سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.