الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال إن النهج الاستعماري لم يعد له مكان في عالم المستقبل

بزشكيان: إيران تسعى لعلاقات دولية ودية قائمة على الاحترام المتبادل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال إن النهج الاستعماري لم يعد له مكان في عالم المستقبل

طهران/ الأناضول

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الجمعة، إن سياسة طهران الأساسية تقوم على تطوير علاقات دولية ودية في إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأضاف الرئيس الإيراني، في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن النهج الاستعماري لم يعد له مكان في عالم المستقبل.

وأشار إلى أن الشعب الإيراني يُعد تاريخيا شعبا متسامحا، وأنه في الوقت نفسه كافح الظلم عبر تاريخه.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، لتردّ الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان الماضي، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وعقب فشل جولة أولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، أعلن ترامب في 13 أبريل الماضي، فرض حصار على مضيق هرمز الذي تغلقه إيران منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

ومع بداية الهدنة في 8 أبريل الماضي، أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، لكنها لاحقا قررت غلقه بعدما بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.

والخميس، قال متحدث وزارة الخارجية الباكستانية طاهر حسين أندرابي، بمؤتمر صحفي، إن إسلام آباد "متفائلة بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وتتوقع حدوث ذلك في القريب العاجل"، مضيفا أنه لا يمكنه التعليق على ما إذا كانت مسودة الاتفاق ستكون في صفحة واحدة أم أكثر.

كما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين دون كشف هوياتهم، أن إيران والولايات المتحدة "تقتربان" من توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء حالة الحرب بين الجانبين.

والأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق مع إيران، متوقعا التوصل إلى نتيجة خلال أسبوع.