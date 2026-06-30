بزشكيان: أطراف سياسية في إيران تحاول تقويض نتائج الاتفاق مع واشنطن عبر التشكيك بـ"القرارات الوطنية" وإضعاف المفاوضين، وفق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان...

طهران / الأناضول



قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بعض التيارات السياسية داخل البلاد تسعى إلى تقويض نتائج مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، وذلك عبر التشكيك بـ"القرارات الوطنية" وإضعاف المفاوضين.

جاء ذلك في تصريحات أدلاها، الثلاثاء، خلال لقائه عددا من أساتذة الحوزة العلمية في مدينة قم، وفق بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية.

وأوضح بزشكيان أنه يواصل إطلاع رجال الدين في مدينة قم على تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن ومسار المفاوضات الجارية.

وأكد أن إيران واجهت خلال الفترة الماضية "ضغوطا خارجية وأزمات متعددة"، لكنها تمكنت من "إحباط تحركات العدو" وتحقيق مكاسب عبر هذه التفاهمات.

وأشار إلى أن حكومته تعمل منذ توليها المسؤولية على مواجهة الأزمات والضغوط الخارجية، مع التركيز على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأكد بزشكيان أن جميع مراحل مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة تتم بتنسيق كامل مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي والمجلس الأعلى للأمن القومي.

في المقابل، انتقد بزشكيان ما وصفها بـ"بعض الأطراف" التي توجه اتهامات للحكومة دون مراعاة مصالح الدولة، مردفا: "بعض التيارات السياسية تسعى عبر التشكيك بالقرارات الوطنية وإضعاف المفاوضين إلى تقويض المكاسب"، وفق قوله.

من جهة أخرى، نشر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، وتضمنت انتقادات مبطنة لبزشكيان.

وألمح رضائي إلى تصريحات بزشكيان معلقا: "رسالة المرشد كانت واضحة بما يكفي".

وكان مجتبى خامنئي قد قال في وقت سابق إنه يملك "رأيا مختلفا" بشأن مذكرة التفاهم المبرمة بين طهران وواشنطن، لكنه وافق عليها بناء على تعهدات قدمها رئيس البلاد.

وفي 18 يونيو/ حزيران الجاري، توصلت إيران والولايات المتحدة إلى مذكرة تفاهم تنص على وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، بعد أن تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومعدلات التضخم.