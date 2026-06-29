بريطانيا: تركيا تؤدي دورا دبلوماسيا حيويا في حل النزاعات

إسطنبول - أنقرة/ الأناضول

قال رئيس مجلس اللوردات البريطاني مايكل فورسيث إن تركيا تؤدي دورا دبلوماسيا حيويا بالوساطة لحل النزاعات في العالم.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها فورسيث، الاثنين، إلى جانب نائبة رئيس مجلس العموم البريطاني جوديث كامينز، في قمة برلمانات حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي تستضيفها تركيا بمدينة إسطنبول.

وأشار فورسيث إلى أن تركيا شريك مهم لبريطانيا في العديد من المجالات، بفضل موقعها عند تقاطع أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وشدد على أن حلف الناتو يشكل الركيزة الأساسية للسياسة الدفاعية البريطانية، وأن دول الحلف تقف معا في مواجهة التهديدات التي تستهدف الحرية والديمقراطية وسيادة القانون.

من جانبها، لفتت جوديث كامينز إلى التوترات التي يشهدها العالم، ولا سيما في أوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأكدت على حاجة أعضاء حلف الناتو إلى بعضهم البعض، وضرورة تعزيز التعاون فيما بينها.

جدير بالذكر أن تركيا استضافت جولات من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وامتد دورها الدبلوماسي عبر مناطق صراع مختلفة، بما في ذلك النزاعات بين كل من إثيوبيا والصومال، وأذربيجان وأرمينيا، والنزاعات المعقدة في البلقان.