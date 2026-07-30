بريطانيا تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين بالضفة الغربية

لندن/ الأناضول

أدان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي، الخميس، تصاعد أعمال عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال دوتي، في بيان، إن المملكة المتحدة تدين بشدة تصاعد أعمال العنف الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

ووصف الهجمات الأخيرة التي شنها مستوطنون إسرائيليون استولوا على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ضد القرى والسكان الفلسطينيين بأنها "مروعة".

وأوضح دوتي، أن الاعتداءات شملت إضرام النار في مساجد بلدتي قصرة وكور، إضافة إلى الأحداث الدامية التي شهدتها دير جرير وبيت فوريك وتل، والتي أسفرت عن سقوط قتلى من الإسرائيليين والفلسطينيين.

وشدد على أهمية حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، قائلًا: "ينبغي أن تكون الإجراءات الأمنية متناسبة ومتوافقة مع القانون الدولي، وأن تسهم في خفض التصعيد بدلًا من تأجيجه".

وأضاف أنه يجب على إسرائيل حماية السكان الفلسطينيين المقيمين في الأراضي المحتلة، واتخاذ خطوات ملموسة لمنع عنف المستوطنين ومعاقبة مرتكبيه.

كما أدان دوتي، التهديدات بتوسيع المستوطنات غير القانونية ردًا على الأحداث الأخيرة.



وشدد على أن هذه المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، الذي يعتبر "الطريق الوحيد لتحقيق سلام دائم".



وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصاعدا في اقتحامات الجيش الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة عن مقتل أكثر من 1182 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا، إضافة إلى اعتقال قرابة 24 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.