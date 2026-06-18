بروكسل.. وزير الدفاع التركي يشارك في اجتماع لحلف شمال الأطلسي المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل

بروكسل/ الأناضول

شارك وزير الدفاع التركي يشار غولر، الخميس، في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأفادت وزارة الدفاع التركية، في بيان، بأن غولر حضر الجلسة الرسمية للاجتماع في مقر الحلف، كما شارك في التقاط الصورة الجماعية التقليدية لوزراء الدفاع.

وأجرى الوزير التركي لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه، من بينهم وزيرة الدفاع الفرنسية كاترين فوتران، وذلك في مقر البعثة الدائمة لتركيا لدى الناتو، بحسب البيان.

ولاحقا، شارك غولر في اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا، والتقى بوزيرة الدفاع الهولندية ديلان يشيل غوز زيغيريوس.

