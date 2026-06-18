الأمين العام قال إن الحلفاء متفقون منذ فترة طويلة على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي

بروكسل.. وزراء دفاع الناتو يجتمعون لبحث تحضيرات قمة أنقرة الأمين العام قال إن الحلفاء متفقون منذ فترة طويلة على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي

بروكسل / الأناضول

اجتمع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الخميس بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث التحضيرات لقمة أنقرة المقررة في 7 و8 يوليو/تموز المقبل، ومناقشة خطوات تعزيز القدرات الدفاعية للحلف.

وقال أمين عام الناتو مارك روته في كلمة افتتاحية خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر الحلف: "الاجتماع يمثل المرحلة المهمة الأخيرة قبل قمتنا التي ستُعقد بعد 3 أسابيع في أنقرة".

وأضاف روته أن الوزراء سيناقشون في الاجتماع كيفية تحمل الدول الأوروبية الحليفة وكندا مزيدا من المسؤولية في مجال الدفاع التقليدي، بهدف جعل أمن الحلف أكثر توازنا وقوة.

وأشار إلى أن هناك تقدما ملحوظا بالفعل في زيادة إنفاق الحلفاء على الدفاع، وتحويل هذه الزيادات إلى قدرات دفاعية فعالة.

وأوضح الأمين العام أن الاجتماع سيتناول أيضا قضايا خارج أوروبا تؤثر بشكل مباشر على أمن الحلف.

وأكمل: "الحلفاء متفقون منذ فترة طويلة على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي. واليوم، وبفضل الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة، يبدو أن إيران أصبحت أبعد عن هذا الهدف مقارنة بأي وقت مضى".



وأردف بهذا الخصوص: "ونحن جميعا نرحب بآفاق السلام التي ظهرت عقب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران".

وأضاف روته أن الحلفاء سيناقشون أيضا مساهماتهم في الجهود الدولية لإعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.

