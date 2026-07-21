الخام الأمريكي صعد إلى أكثر من 85 دولارا، وسط تصاعد المواجهة الأمريكية الإيرانية وتراجع حركة الناقلات عبر مضيق هرمز..

برنت يتجاوز 91 دولارا لأول مرة منذ 6 أسابيع الخام الأمريكي صعد إلى أكثر من 85 دولارا، وسط تصاعد المواجهة الأمريكية الإيرانية وتراجع حركة الناقلات عبر مضيق هرمز..

الرباط / الأناضول



صعدت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة، الثلاثاء، وبلغ خام برنت أعلى مستوياته خلال نحو 6 أسابيع، مع تصاعد الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران وتزايد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.89 دولار، أو 2.12 بالمئة، إلى 91.11 دولارا للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.07 دولار، أو 2.49 بالمئة، إلى 85.30 دولارا للبرميل، وفق التداولات عند الساعة 01:12 بتوقيت غرينتش.

وتتلقى أسعار النفط دعما من انخفاض صادرات الخام عبر مضيق هرمز، والمخاوف من اتساع اضطرابات الإمدادات إلى البحر الأحمر، بعد تهديد جماعة الحوثي اليمنية بفرض حصار بحري على السعودية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" اكتمال أحدث موجة من الضربات على إيران، في الليلة العاشرة على التوالي من الهجمات الأمريكية.

كما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلة في مضيق هرمز لمقذوف مجهول، اليوم، ما دفع طاقمها إلى مغادرتها والصعود إلى قارب نجاة.

ويأتي التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران في 18 يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، لتستأنف الولايات المتحدة ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة في المنطقة.

وتطالب واشنطن طهران بوقف مهاجمة السفن وفتح جميع مسارات مضيق هرمز دون قيود أو رسوم، فيما تصر إيران على إخضاع حركة الملاحة لآلية تنظمها عبر الممر الاستراتيجي، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.