برلين.. مظاهرة احتجاجية للمطالبة بمقاطعة إسرائيل أكاديميا

برلين / الأناضول

نظم طلاب في العاصمة الألمانية برلين، الخميس، مظاهرة احتجاجية للمطالبة بفرض مقاطعة أكاديمية على إسرائيل.

وتجمع عدد كبير من الطلاب أمام معهد الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية في جامعة برلين الحرة، مطالبين الجامعة بقطع علاقاتها الأكاديمية مع إسرائيل، بحسب مراسل الأناضول.

ورفع المتظاهرون لافتات حملت عبارات: "طلاب ضد الإبادة الجماعية - أوقفوا التواطؤ في الجريمة"، و"طلاب الأنثروبولوجيا يطالبون بالمقاطعة الأكاديمية"، و"قاطعوا جامعات الفصل العنصري".

وردد الطلاب هتافات مثل: "أوقفوا الإبادة الجماعية" و"قاطعوا إسرائيل" و"انتفاضة من برلين إلى غزة" و"الحرية لفلسطين".

كما طالبت الكلمات التي أُلقيت خلال المظاهرة جامعة برلين الحرة بإنهاء تعاونها وقطع علاقاتها الأكاديمية مع المؤسسات التعليمية الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل بدأت إبادة جماعية بقطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، خلفت 72 ألف قتيل وأكثر من 172 ألف جريح فلسطيني، جرى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل الإبادة بحصار وقصف يومي يُسفر عن قتلى وجرحى، كما تمنع إدخال كميات كافية من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل المجهزة إلى غزة.

