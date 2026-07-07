وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول: - مساهمات أوروبا وكندا وحدها كفيلة بتقديم هذا الدعم خلال العام الجاري والعام المقبل - الدعم يبعث برسالة حازمة إلى موسكو، والتطورات الميدانية تظهر قدرة كييف على توجيه ضربات أشد لروسيا.

برلين: الناتو يستعد للتعهد بـ140 مليار يورو لدعم أوكرانيا وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول: - مساهمات أوروبا وكندا وحدها كفيلة بتقديم هذا الدعم خلال العام الجاري والعام المقبل - الدعم يبعث برسالة حازمة إلى موسكو، والتطورات الميدانية تظهر قدرة كييف على توجيه ضربات أشد لروسيا.

أنقرة / الأناضول



أعلن وزير الخارجية الألماني، يوهان فادفول، أن حلفاء شمال الأطلسي "الناتو" يستعدون للتعهد بتقديم دعم مالي وعسكري إجمالي لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو، يغطي العام الجاري والعام المقبل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها فادفول لإذاعة "دويتشلاند فونك"، قبيل انعقاد أعمال القمة الـ36 لرؤساء دول وحكومات حلف الناتو في العاصمة التركية أنقرة.

وقال فادفول: "يمكننا التعهد بتقديم 140 مليار يورو لأوكرانيا خلال عام 2026 والعام المقبل، وذلك من خلال مساهمات أوروبا وكندا فقط، وسيشكل ذلك إشارة دعم قوية للغاية لأوكرانيا".

وشدد الوزير الألماني على أن هذا التعهد المالي المشترك سيبعث أيضا برسالة واضحة إلى موسكو مفادها أن الحلفاء الغربيين مصممون على مواصلة وتيرة دعمهم لكييف.

وأشار إلى أن التطورات الأخيرة في ساحة المعركة تشير إلى مرحلة جديدة باتت فيها أوكرانيا قادرة على توجيه ضربات أشد إلى روسيا.

وأكد فادفول أن تأثير الدعم العسكري والمالي الغربي أصبح ملموسا وواضحا على أرض الواقع، ومشددا على ضرورة زيادة الضغط الدولي بشكل أكبر لإجبار روسيا على العودة إلى طاولة المفاوضات.

وتستضيف تركيا الثلاثاء والأربعاء، القمة 36 للناتو، للمرة الثانية في تاريخها بعد مرور 22 عاما على استضافتها قمة إسطنبول بالعام 2004، وتكتسب القمة أهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والبنية الأمنية العالمية.