ردد المتظاهرون هتافات، منها: "الحرية لفلسطين"، و"الحرية لغزة"، و"أسلحتكم تقتل الأطفال"، و"أسلحتكم وأموالكم ترتكب جرائم قتل حول العالم"..

برلين.. الشرطة تتدخل لتفريق محتجين على تزويد "راينميتال" إسرائيل بالذخائر ردد المتظاهرون هتافات، منها: "الحرية لفلسطين"، و"الحرية لغزة"، و"أسلحتكم تقتل الأطفال"، و"أسلحتكم وأموالكم ترتكب جرائم قتل حول العالم"..

برلين/ الأناضول

استخدمت الشرطة الألمانية في العاصمة برلين، الثلاثاء، القوة لتفريق ناشطين احتجوا على شركة "راينميتال"، متهمين إياها بتزويد إسرائيل بالذخائر التي تنتجها.

ونظم أكثر من 30 ناشطا، بدعم من مجموعة "النضال السلمي ضد الإبادة الجماعية"، وقفة احتجاجية بالقرب من منشأة تابعة لشركة "راينميتال" في حي فيدينغ بالعاصمة برلين.

وعندما حاول المحتجون المؤيدون لفلسطين تنفيذ اعتصام في الشارع، تدخلت الشرطة لتفريقهم بالقوة وإجبارهم على الانتقال إلى الرصيف، قبل أن تعمد إلى تقييد أيدي عدد منهم من الخلف.

كما فرضت الشرطة إجراءات أمنية مشددة أمام المنشأة، وأوقفت عددا من الناشطين.

وفي الجهة المقابلة من الشارع، نظمت مجموعة أخرى وقفة احتجاجية شاركت فيها الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا تونبرغ.

وردد المتظاهرون هتافات، منها: "الحرية لفلسطين"، و"الحرية لغزة"، و"أسلحتكم تقتل الأطفال"، و"أسلحتكم وأموالكم ترتكب جرائم قتل حول العالم".

وشهدت الأشهر الأخيرة تنظيم احتجاجات متكررة أمام منشأة "راينميتال" في حي فيدينغ ببرلين، على خلفية اتهام الشركة بإنتاج ذخائر لصالح إسرائيل، كما شهد يوم 11 يوليو/تموز الجاري مسيرة شارك فيها آلاف الأشخاص احتجاجا على أنشطة الشركة.