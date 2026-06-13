برلين.. إقبال كبير على تجربة السيارة الكهربائية التركية "توغ" العلامة التجارية التركية للسيارات الكهربائية "توغ"، نظمت فعالية لتجربة القيادة في العاصمة الألمانية برلين..

برلين / الأناضول



نظمت العلامة التجارية التركية للسيارات الكهربائية "توغ"، فعالية لتجربة القيادة في العاصمة الألمانية برلين، في إطار أنشطتها الترويجية في السوق الألمانية، وسط إقبال واهتمام كبيرين.

وذكر مراسل الأناضول أن الشركة أتاحت للمشاركين في تجارب القيادة فرصة اختبار طرازي "T10X" و"T10F" من سيارات "توغ"، السبت.

كما اطّلع عدد كبير من المشاركين على معلومات تتعلق بأداء السيارات أثناء القيادة، والتقنيات الرقمية التي تتمتع بها، إضافة إلى تصميمها الداخلي.

وشارك في الفعالية عدد من عشاق السيارات الألمان، إلى جانب أبناء الجالية التركية في ألمانيا.

وكانت "توغ" قد دخلت السوق الألمانية العام الماضي، وهي تواصل توسيع شبكة خدماتها وبنيتها التحتية الخاصة بالتسليم.



وأكد مسؤولو الشركة أنهم يهدفون من خلال تجارب القيادة والفعاليات التعريفية إلى إتاحة الفرصة لعدد أكبر من الأشخاص للتعرف على سيارات الشركة وتجربتها.

