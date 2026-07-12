محافظة كرمان الإيرانية أعلنت أن أحد أبراج الاتصالات تعرض للاستهداف خلال الهجمات الأمريكية التي نُفذت ليلا..

برلماني إيراني: انتزعنا مضيق هرمز بالقوة وسنحميه بالقوة محافظة كرمان الإيرانية أعلنت أن أحد أبراج الاتصالات تعرض للاستهداف خلال الهجمات الأمريكية التي نُفذت ليلا..

طهران / الأناضول



قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، إن "مضيق هرمز انتزعناه بالقوة وسنحميه بالقوة أيضا"، وذلك في أعقاب الهجمات الأمريكية على إيران.

جاء ذلك في تدوينة لرضائي، الأحد، عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، متطرقا إلى مضيق هرمز بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على إيران.

وقال رضائي: "لقد انتزعنا مضيق هرمز بالقوة، وسنواصل حمايته بالقوة".

وفي سياق متصل، أعلنت محافظة كرمان الإيرانية أن أحد أبراج الاتصالات تعرض للاستهداف خلال الهجمات الأمريكية التي نُفذت ليلاً.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من شن طهران وواشنطن ضربات عسكرية متبادلة، أعلن على إثرها الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية حتى إشعار آخر، بسبب ما وصفها بحالة "عدم الاستقرار الأمني الناجمة عن التدخل الأجنبي".

وتشهد منطقة الخليج توترا متصاعدا منذ اندلاع المواجهة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، رغم توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، واستمرار المفاوضات بينهما بوساطة قطر وباكستان للتوصل إلى اتفاق نهائي.

