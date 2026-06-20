بدعم تركي.. مستشفى دمشق للقلب يداوي آلاف المرضى

أنقرة/ الأناضول

قدم مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب الذي جرى تعزيز قدرته بدعم تركيا، خدماته لآلاف المرضى خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

جاء ذلك على لسان وزير الصحة التركي كمال مميش أوغلو في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية، السبت، بشأن زيارته إلى المستشفى في العاصمة السورية دمشق.

وأوضح مميش أوغلو أن المستشفى يوفر خدمات صحية شاملة تمتد من وحدات العناية المركزة إلى غرف العمليات، وقال: "خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، تم توفير العلاج لآلاف المرضى عبر خدمات أمراض القلب التداخلية، وتطبيقات أجهزة تنظيم ضربات القلب، وعمليات الجراحة الالتفافية، وخدمات التصوير الطبي".

وأكد مميش أوغلو أن "إيصال الخير إلى كل إنسان ينتظر الشفاء أو يبحث عن العلاج هو واجب حضاري يقع على عاتقنا".

وشدد الوزير التركي على أن بلاده ستواصل بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، المضي بعزم في بناء "قرن تركيا" وتعزيز تعاوناتها.

كما أرفق مميش أوغلو منشوره بمشاهد من زيارته إلى المستشفى.

والجمعة، وقعت تركيا وسوريا اتفاقية تعاون شاملة في مجالي الصحة والعلوم الطبية، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها مميش أوغلو إلى دمشق، حيث استهلها بتفقد مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب الذي يواصل عمله بدعم تركي، حيث التقى مرضى وذويهم واطلع على سير الخدمات الطبية.​​​​​​​

