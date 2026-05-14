بدء الجولة الثالثة من مباحثات لبنان وإسرائيل في واشنطن بمقر الخارجية الأمريكية وفق مراسل الأناضول

بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

انطلقت جولة المحادثات الثالثة بين لبنان وإسرائيل، الخميس، بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن.

وذكر مراسل الأناضول، أن الجلسة الثالثة من مباحثات الطرفين بدأت في مقر الخارجية الأمريكية، بعد اكتمال حضور الوفدين اللبناني والإسرائيلي.

وكان الجانبان اللبناني والإسرائيلي عقدا جولتي محادثات في العاصمة الأمريكية يومي 14 و23 أبريل/ نيسان الماضي، تمهيدا لمفاوضات سلام.

وتتزامن المحادثات الحالية مع وتيرة عدوان إسرائيلي متصاعدة بعدة مناطق جنوبي لبنان، وسط هدنة هشة سارية منذ 17 أبريل الماضي ومقررة حتى 17 مايو/ أيار الجاري.

وفي وقت سابق الخميس، قُتل شخصان إثر غارات جوية وقصف مدفعي وإنذارات إسرائيلية بإخلاء بلدات في جنوبي وشرقي لبنان، ما تسبب بحركة نزوح من المناطق المستهدفة.



والأربعاء، قتل الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 33 شخصا وأصاب 31 جراء 79 هجوما على لبنان، في خروقات جديدة للهدنة الهشة.

ومنذ 2 مارس/ آذار الفائت تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان خلّف 2896 قتيلا و8824 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافات داخل حدوده الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.