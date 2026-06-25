تستضيفه المنامة بعد أسبوع من توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تمهد لإنهاء حرب طالت تداعياتها دول الخليج..

بدء اجتماع وزاري خليجي أمريكي لبحث تعزيز الشراكة ومستجدات المنطقة تستضيفه المنامة بعد أسبوع من توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تمهد لإنهاء حرب طالت تداعياتها دول الخليج..

​​​​​​​إسطنبول / الأناضول

بدأ في العاصمة البحرينية المنامة، الخميس، اجتماع وزاري يضم دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، لبحث تعزيز الشراكة ومستجدات المنطقة.

وأفاد مراسل الأناضول ببدء الاجتماع في المنامة، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون الست ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلا من السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين، وأُسس في 25 مايو/ أيار 1981، ومقره في الرياض.

ويرأس الاجتماع من الجانب الخليجي وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، ويبحث تعزيز الشراكة بين مجلس التعاون وواشنطن، بالإضافة إلى مستجدات المنطقة.

وفي 18 يونيو/ حزيران الجاري وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تمهد عبر مفاوضات لإنهاء حرب شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي وطالت تداعياتها دول الخليج.

يتبع///