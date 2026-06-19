بحسب بيان صادر عن شركة تشغيل المصانع العسكرية والترسانات التركية..

بحضور أردوغان ونظيره.. تركيا تسلم السبت فرقاطة إلى رومانيا بحسب بيان صادر عن شركة تشغيل المصانع العسكرية والترسانات التركية..

أنقرة / الأناضول

أعلنت تركيا، أنه سيتم تسليم الفرقاطة "كونترا أدميرال رومان" إلى قيادة البحرية الرومانية غدا السبت، في مراسم يحضرها الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروماني نيكوسور دان.

جاء ذلك في بيان صادر عن شركة تشغيل المصانع العسكرية والترسانات التركية المساهمة "أسفات/ASFAT" التابعة لوزارة الدفاع التركية، الجمعة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم تسليم الفرقاطة "كونترا أدميرال رومان " إلى البحرية الرومانية، وتسليم سفينة الدوريات البحرية المفتوحة "TCG كوتش حصار" إلى البحرية التركية.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تُسهم عمليات التسليم هذه في تعزيز القدرة الردعية للبحرية التركية، وأن ترتقي بالتعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين تركيا ورومانيا إلى مستوى جديد.

وذكرت أنه من المنتظر أيضا أن تقدم الفرقاطة إسهاما كبيرا في أنشطة الأمن البحري الإقليمي للبحرية الرومانية، لا سيما في البحر الأسود.

وبتصدير الفرقاطة الحربية إلى رومانيا، أثبتت شركة "أسفات" قدرة تركيا على تصدير سفن حربية إلى دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي لأول مرة.

جدير بالذكر، أن مدينة إسطنبول شهدت الخميس، حفل انطلاق بناء السفينة العسكرية الثانية لصالح القوات البحرية البرتغالية ضمن مشروع سفن الإمداد والدعم اللوجستي البحري.