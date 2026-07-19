"بايكار" و"ليوناردو" ترسمان ملامح مستقبل الطيران القتالي في "فارنبورو"

أنقرة/الأناضول

"بايكار" التركية و"ليوناردو" الإيطالية تشاركان في معرض "فارنبورو" الدولي للطيران الذي ينطلق الاثنين في المملكة المتحدة

ستعقد الشركتان مؤتمرا تعريفيا يركز على تجارب "العمل الجماعي بين المنصات المأهولة وغير المأهولة"

الشركتان ستعرضان النتائج التي تم التوصل إليها خلال الاختبارات، والخطوات والأنشطة المخطط لها في المرحلة المقبلة

تعد هذه الشراكة إحدى المبادرات المهمة في أوروبا الرامية إلى تطوير قدراتها في مجال الأنظمة الجوية غير المأهولة

تستعد شركتا "بايكار" التركية و"ليوناردو" الإيطالية، الرائدتان عالميا في قطاعي الدفاع والطيران، للكشف أمام الرأي العام العالمي عن المرحلة التي وصلت إليها أعمالهما المشتركة المتعلقة بتشغيل الطائرات المقاتلة المأهولة وغير المأهولة ضمن مهام مشتركة.

وستُقدم الشركتان غدا الاثنين على خطوة مهمة ضمن فعاليات معرض "فارنبورو" الدولي للطيران (Farnborough Airshow) بالمملكة المتحدة، الذي يعد أحد أعرق معارض الطيران والدفاع في العالم.



وفي إطار المعرض الذي يقام بالقرب من لندن، ستعقد الشركتان الاثنين مؤتمرا تعريفيا يركز على تجارب "العمل الجماعي بين المنصات المأهولة وغير المأهولة" التي ينفذها الطرفان في تركيا باستخدام طائرتي "M-346" وبيرقدار "قزل إلما".

كما ستعرض "بايكار" الرائدة في إنتاج المسيرات و"ليوناردو" النتائج الحاسمة التي تم التوصل إليها خلال الاختبارات، والخطوات والأنشطة المخطط لها في المرحلة المقبلة مع الانتقال إلى مستوى جديد من التجارب.

وتشهد فعاليات المعرض الذي يستمر حتى الجمعة، عرض الطائرة المسيّرة بيرقدار "تي بي 3"، التي تتميز بقدرتها على الإقلاع والهبوط من المنصات ذات المدارج القصيرة، وتُعد إحدى المنصات الرمزية في مسار دخول السوق الأوروبية عبر شركة "LBA Systems" (المشروع المشترك بين بايكار وليوناردو).

ويعكس عرض بيرقدار "تي بي 3" في المعرض أن التعاون بين الشركتين في مجال الأنظمة الجوية غير المأهولة لا يقتصر على الدراسات والتجارب فقط، بل يستند أيضا إلى منصات عملية وقريبة من مرحلة الإنتاج.

ويحمل اختيار الشركتين لأحد أهم معارض الطيران في العالم للإعلان عن هذه الأنشطة رسالة استراتيجية إلى قطاع الصناعات الدفاعية العالمي وإلى الدول في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ويُنظر إلى هذه الشراكة على أنها إحدى المبادرات المهمة في أوروبا الرامية إلى تطوير قدراتها بسرعة في مجال الأنظمة الجوية غير المأهولة والتعاون بين المنصات المأهولة وغير المأهولة.



صورة : Leonardo/AA

ومن خلال الإعلان المرتقب في "فارنبورو"، ستتاح للشركتين فرصة عرض التقدم الملموس الذي أحرزتاه مباشرة أمام ممثلي القطاع والعملاء المحتملين.

- توحيد القدرات من أجل منصات أكثر تطوراً

بدأت الشراكة بين "بايكار" و"ليوناردو" بتوقيع مذكرة تفاهم في العاصمة الإيطالية روما في مارس/ آذار 2025، قبل أن يتم توقيع اتفاقية المشروع المشترك رسميًا خلال معرض باريس للطيران في يونيو/ حزيران 2025.

ويهدف مشروع "LBA Systems" المشترك إلى تصميم وتطوير وإنتاج ودعم الأنظمة الجوية غير المأهولة، ويعمل من إيطاليا على أساس شراكة متساوية بين الطرفين.

وتسعى هذه الشراكة إلى لعب دور ريادي في التطورات التي ستشكل مستقبل الطائرات غير المأهولة.

وفي الوقت الذي تركز فيه "بايكار" على تصميم وتطوير المنصات غير المأهولة المتقدمة، توفر "ليوناردو" أحدث الأنظمة والحمولات الإلكترونية، وتعمل على تطوير قدرات التعاون بين المنصات المأهولة وغير المأهولة وقدرات العمل الجماعي (السرب)، كما تشارك في أنشطة التأهيل والاعتماد والشهادات الفنية.