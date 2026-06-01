باكو.. وزراء الطاقة في مجموعة "الثماني النامية" يبحثون فرص التعاون الاجتماع الأول لوزراء الطاقة في المنظمة عقد برئاسة وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف، في إطار فعاليات منتدى باكو للطاقة

باكو/الأناضول

عقد وزراء الطاقة في الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية (D8) في العاصمة الأذربيجانية باكو اجتماعا لبحث فرص التعاون في مجال الطاقة.



الاجتماع الأول لوزراء الطاقة في المنظمة عقد برئاسة وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف، وذلك في إطار فعاليات منتدى باكو للطاقة، الذي انطلق الاثنين ويستمر حتى الأربعاء.

وشارك في الاجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، ووزير الكهرباء والطاقة والثروة المعدنية في بنغلاديش إقبال حسن محمود، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، والأمين العام للمنظمة سهيل محمود، إلى جانب مسؤولين من إيران وإندونيسيا وباكستان.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد بيرقدار أن دول المنظمة تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء تتميز بكونها من كبار منتجي الهيدروكربونات، وتمتلك أسواقا واقتصادات طاقية سريعة النمو، وإمكانات قوية في مجال مصادر الطاقة المتجددة، فضلًا عن ازدياد عدد سكانها.

وأوضح أن هذه الخصائص توفر فرصا مهمة للتعاون في جميع مراحل سلسلة القيمة في قطاع الطاقة.

وأضاف :"أؤمن بأن إطار منظمة الدول الثماني النامية يمكن أن يؤدي دورا أكثر فاعلية في التعاون بمجال الطاقة خلال الفترة المقبلة"

وأشار بيرقدار إلى أن تركيا تدعم بقوة تعزيز التعاون بين دول المنظمة في مجالات الهيدروكربونات، والتحول في قطاع الطاقة، والربط بين شبكات الطاقة، مؤكدا أن منصة D8 ينبغي ألا تُنظر إليها على أنها مجرد آلية للحوار، بل كهيكل قادر على إنتاج مشاريع وشراكات ملموسة.

وقال: "تركيا عازمة على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في منظمة الدول الثماني النامية في جميع المجالات المتعلقة بالطاقة".

وخلال الاجتماع، تم اعتماد "إعلان باكو"، كما جرى تقديم عرض أولي للنظام الأساسي الخاص بـ "مركز D8 للطاقة والمناخ".

وأُعلن رسميا عن تأسيس مجموعة الدول الثماني النامية خلال قمة رؤساء الدول والحكومات التي انعقدت بإسطنبول في 15 يونيو/ حزيران 1997 (إعلان إسطنبول)، عقب مؤتمر "التعاون للتنمية" الذي عُقد في 22 أكتوبر/تشرين الأول 1996 بعد سلسلة اجتماعات تحضيرية.

وتضم المجموعة كلا من تركيا، وبنغلاديش، ومصر، وإندونيسيا، وإيران، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان، إضافة إلى أذربيجان التي انضمت للمنظمة عام 2024.

وشهدت النسخة الـ11 لقمة المجموعة، التي انعقدت أواخر العام 2024 في العاصمة المصرية القاهرة، انضمام أذربيجان أيضا إليها، ليرتفع بذلك عدد أعضاء المجموعة إلى 9.