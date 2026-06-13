خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، مع نظيره السويسري إينياتسيو كاسيس..

باكستان وسويسرا تبحثان جهود إحلال السلام بين طهران وواشنطن خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، مع نظيره السويسري إينياتسيو كاسيس..

أنقرة / الأناضول

بحث وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، مع نظيره السويسري إينياتسيو كاسيس، ملف جهود إحلال السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، السبت، أن دار أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السويسري كاسيس.

وحسب البيان، وصف الوزيران التقدم المُحرز في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بأنه "مشجّع".

وأعرب الوزيران عن أملهما في أن تؤدي الجهود المبذولة إلى إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة في أقرب وقت ممكن.

كما اتفق دار وكاسيس على مواصلة الاتصالات الوثيقة خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق السبت، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف: "نحن أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق سلام (بين الولايات المتحدة وإيران)، ونتوقع إتمامه خلال 24 ساعة".

وأكد شريف في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية أن باكستان تواصل استعداداتها لتوقيع الاتفاق إلكترونيا، وأن محادثات على المستوى الفني ستنعقد الأسبوع المقبل.

ومساء الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنهاء بلاده للحرب على إيران "بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنه مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.