باكستان والسعودية ترحبان بتوقيع اتفاق السلام الأمريكي الإيراني الأحد خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار..

إسطنبول/ الأناضول

رحبت السعودية وباكستان، السبت، بتوقيع اتفاق السلام الأمريكي الإيراني المزمع يوم غد الأحد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وفق بيانين لوزارتي خارجية البلدين.

وذكر البيان الباكستاني أن إسحاق دار أجرى اتصالا هاتفيا مع الفيصل حيث رحب الجانبان "بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية في مرحلتها النهائية، مع تحديد موعد مراسم التوقيع الإلكتروني غدا".

وأضافت الخارجية الباكستانية، أن الجانبين "أعربا عن أملهما في أن يسهم هذا التطور المهم في تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة".

ونقلت الوزارة عن وزير الخارجية السعودي "تقديره لجهود باكستان المتواصلة والمستمرة دعما للوساطة والحوار طوال العملية".

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية السعودية، أنه "جرى خلال الاتصال بحث مستجدات التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها".

وفي وقت سابق السبت، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف: "نحن أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، ونتوقع إتمامه خلال 24 ساعة".

وأكد شريف، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن باكستان تواصل استعداداتها لتوقيع الاتفاق إلكترونيا، مشيرا إلى عقد محادثات على المستوى الفني خلال الأسبوع المقبل.

ومساء الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران، قائلا إن ذلك جاء "بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، في 28 فبراير/شباط الماضي، حربا على إيران، التي ردت بهجمات استهدفت إسرائيل وما قالت إنها مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/نيسان الماضي.