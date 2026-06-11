متحدث الخارجية طاهر حسين أندرابي تعليقًا على التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران

باكستان: ندعو واشنطن وطهران للالتزام بوقف إطلاق النار والحوار متحدث الخارجية طاهر حسين أندرابي تعليقًا على التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران

أنقرة / الأناضول

أبدت باكستان قلقها العميق إزاء تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، داعية الطرفين إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وفتح المجال للحوار.

جاء ذلك وفق متحدث وزارة الخارجية طاهر حسين أندرابي خلال مؤتمر صحفي، الخميس، تعليقًا على التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران.

وقال أندرابي: "ندعو الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن وقف إطلاق النار، ولإنهاء الأعمال العدائية، ولتهيئة المجال للحوار والدبلوماسية".

وأكد دعم بلاده - التي تقوم بدور الوساطة بين البلدين - لحل القضايا بالطرق السلمية.



وأضاف: "نرى أن الحوار والدبلوماسية يجب أن يكونا المبادئ الإرشادية لضمان حل القضايا الخلافية عبر التفاوض، وبما يتماشى مع حقوق ومسؤوليات الأطراف".

وشدد على أن "باكستان تبذل جهودًا عبر مساعي الوساطة لإنهاء الأعمال العدائية، وإنقاذ الأرواح، وإتاحة فرصة للدبلوماسية".

ومساء الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" بدء تنفيذ ضربات ضد عدة أهداف داخل إيران بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.

بالمقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني قصفه بصواريخ وطائرات مسيرة أهدافا بـ"قواعد عسكرية" بالكويت والبحرين والأردن، رداً على الهجمات الأمريكية.

