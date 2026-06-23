باكستان: نجاح المحادثات الأمريكية الإيرانية قد يمهد لاتفاق طويل الأمد في كلمة لرئيس الوزراء شهباز شريف أمام البرلمان..

أنقرة / الأناضول



قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إنه في حال تكللت المحادثات بين واشنطن وطهران بالنجاح فإنه من الممكن تحويل مذكرة التفاهم إلى اتفاقية طويلة الأمد.

جاء ذلك في كلمة أمام البرلمان الباكستاني الثلاثاء بشأن المحادثات الأمريكية الإيرانية التي عقدت في سويسرا.

وأوضح شريف أن بلاده تقوم بدور الوسيط بين الطرفين، وأن المحادثات التي بدأت الأحد، اختُتمت بعد منتصف ليل الاثنين.

وأضاف أن المحدثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران ستستمر لمدة شهرين، وستغطي البرنامج النووي الإيراني، وقدرات الصواريخ الباليستية، ورفع العقوبات، والإفراج عن الأصول المجمدة.

وأكد شريف أنه "إذا تكللت المحادثات الجارية بالنجاح، فمن الممكن تحويل مذكرة التفاهم إلى اتفاقية دائمة وطويلة الأمد خلال 60 يوما".

وذكر أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيزور قريبا باكستان لبحث العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي.​​​​​​​

وانطلقت، الأحد، محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنشتوك السويسري، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهّد لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران بشكل دائم.

جدير بالذكر أن إيران والولايات المتحدة أعلنتا في 14 يونيو/ حزيران الجاري التوصل إلى تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

وتم توقيع مذكرة التفاهم، التي أُطلق عليها اسم "تفاهم إسلام آباد"، ودخلت حيز التنفيذ في 18 يونيو الجاري، بعد توقيعها إلكترونيًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.