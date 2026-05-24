باكستان.. مقتل 23 شخصا في تفجير استهدف سكة حديدية مصدر للشرطة قال للأناضول إن القطار كان يقل عسكريين.

أنقرة/ الأناضول

قُتل ما لا يقل عن 23 شخصاً وأصيب 70 آخرون، جراء تفجير استهدف خط للسكك الحديدية في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، الأحد، أن تفجيراً وقع على خط السكك الحديدية في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان.

وقال مصدر في شرطة المدينة للأناضول، إن شخصاً يُعتقد أنه تصرف بمفرده، هاجم قطاراً كان يقل عسكريين بسيارة مفخخة.

وأضاف أن الهجوم وقع أثناء توجه القطار نحو منطقة الثكنات العسكرية في المدينة.

وأفادت تقارير إعلامية أن التفجير ألحق أيضاً أضراراً بعدد كبير من المنازل والمركبات القريبة من موقع الحادث.

وكذلك قالت وسائل إعلام محلية، إن "جيش تحرير بلوشستان" الذي يدعو إلى انفصال إقليم بلوشستان عن باكستان، أعلن مسؤوليته عن الهجوم.

وتشهد باكستان تصاعدا في الهجمات المسلحة، خصوصا في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان المحاذيين للحدود مع أفغانستان.

وتتهم إسلام آباد حركة طالبان باكستان بتنفيذ هجمات انطلاقًا من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه حكومة كابل.

في المقابل، ينشط في إقليم بلوشستان مسلحو "جيش تحرير بلوشستان" الذين يطالبون بانفصال الإقليم عن باكستان ومنحه حكمًا ذاتيًا لقومية البلوش.