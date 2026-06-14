وإصابة العشرات بجروح، وفق حصيلة أولية...

باكستان.. مصرع 7 أشخاص جراء رياح وأمطار غزيرة في "خيبر بختونخوا" وإصابة العشرات بجروح، وفق حصيلة أولية...

أنقرة / الأناضول



لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 33 آخرون، وفق حصيلة أولية، جراء حوادث ناجمة عن رياح عاتية وأمطار غزيرة اجتاحت إقليم "خيبر بختونخوا" شمال غربي باكستان.

وذكرت صحيفة "داون" الباكستانية، الأحد، أن عواصف عاتية وأمطار ضربت مناطق متفرقة من الإقليم، وفي مقدمتها مدينتا "بنو" و"مانسهرا"، تسببت في انهيار أسقف وجدران العديد من المنازل والمباني.

ونقلت عن السلطات المحلية أن 7 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 33 آخرون جراء الرياح والأمطار الغزيرة وفقا للحصيلة الأولية.

وأضافت أن الطواقم الطبية وفرق البحث والإنقاذ تعمل بالتنسيق مع الإدارات المحلية بالمنطقة لتقديم المساعدة للمتضررين، وأن التوجيهات صدرت للمؤسسات المعنية بتسريع وتيرة العمليات الإغاثية في المناطق المتضررة.

ودعت السلطات الباكستانية المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنب السفر أو التوجه إلى المناطق السياحية والجبلية التي تشكل خطرا في الوقت الراهن بفعل الأحوال الجوية السيئة.

