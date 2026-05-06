باكستان "متفائلة جدا" بشأن الوصول لاتفاق أمريكي إيراني "دائم"

كاراتشي/ الأناضول

رحب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الأربعاء، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق "مشروع الحرية" في مضيق هرمز، قائلا إن بلاده "متفائلة جدا" بأن تؤدي الجهود الحالية إلى اتفاق سلام "دائم" مع إيران.

جاء ذلك وفق تدوينة له بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، بعد إعلان ترامب فجر الأربعاء، تعليقا مؤقتا لـ"مشروع الحرية" الذي أطلقه الاثنين، بهدف إخراج سفن الدول "المحايدة" العالقة في مضيق هرمز، بادعاء "وجود تقدم كبير نحو التوصل لاتفاق شامل" مع إيران.

وقال ترامب في تدوينة عبر منصته "تروث سوشيال" إن القرار اتُخذ بناءً على طلب باكستان ودول أخرى في أعقاب ما وصفه بـ"النجاح العسكري الهائل" في الحرب ضد إيران.​​​​​​​

وكتب شريف: "تظل باكستان ملتزمة بحزم بدعم كافة الجهود التي تعزز ضبط النفس والحل السلمي للنزاعات عبر الحوار والدبلوماسية".

وأضاف: "نحن متفائلون جدا بأن الجهود الحالية ستؤدي إلى اتفاق دائم يضمن سلاما واستقرارا مستدامين للمنطقة".

وذكر شريف أن استجابة ترامب "الكريمة" للطلب المقدم من باكستان ودول "شقيقة" أخرى، لا سيما ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "ستقطع شوطا طويلا نحو تعزيز السلام والاستقرار والمصالحة الإقليمية خلال هذه الفترة الحساسة".

وتأتي التصريحات الباكستانية وسط أنباء عن "قرب" توصل واشنطن إلى اتفاق مع طهران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة تنهي الحرب وتمهد الطريق لمفاوضات مفصلة، وفق القناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان المنصرم، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

