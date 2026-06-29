تدوينة لوزير الإعلام عطا الله تارار قال فيها إن قوات بلاده نفذت عملية برية استندت إلى معلومات استخباراتية

باكستان: حيَّدنا 29 مسلحا في عمليات على الحدود مع أفغانستان تدوينة لوزير الإعلام عطا الله تارار قال فيها إن قوات بلاده نفذت عملية برية استندت إلى معلومات استخباراتية

أنقرة / الأناضول

أعلن وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار الاثنين، أن قوات بلاده حيّدت 29 مسلحا خلال عملية برية نفذتها بالمناطق الحدودية مع أفغانستان.

وقال بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية إن القوات نفذت عملية استندت إلى معلومات استخباراتية عقب ما وصفها "الأعمال الإرهابية" التي شهدتها ولايات خيبر بختونخوا وبلوشستان والسند في الآونة الأخيرة.

وأضاف تارار أن القوات الباكستانية شنت هجمات دقيقة على أهداف في المناطق الحدودية، أسفرت عن تحييد 29 مسلحا وإصابة عدد آخر.

وأشار إلى أن العملية أسفرت أيضا عن تدمير 3 مواقع تابعة للمسلحين، إضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر التي كانت مخزنة فيها.

وأكد أن باكستان تواصل بذل الجهود للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وعلى أن بلاده ستستمر في العمل من أجل "القضاء على التهديد الإرهابي المدعوم من قوى أجنبية".

وتشهد باكستان تصاعدا في الهجمات المسلحة، خصوصا في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان المحاذيين للحدود مع أفغانستان.

وتتهم إسلام آباد حركة "طالبان باكستان" بتنفيذ هجمات انطلاقا من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه حكومة كابل.

في المقابل، ينشط في إقليم بلوشستان مسلحو "جيش تحرير بلوشستان" الذين يطالبون بانفصال الإقليم عن باكستان ومنحه حكما ذاتيا لقومية البلوش.