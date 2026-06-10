بينما قالت أفغانستان إن الهجمات أسفرت عن مقتل 13 شخصا، بينهم 11 طفلا، وإصابة 14 آخرين..

باكستان تعلن مقتل 26 مسلحا في عملية على الحدود الأفغانية بينما قالت أفغانستان إن الهجمات أسفرت عن مقتل 13 شخصا، بينهم 11 طفلا، وإصابة 14 آخرين..

أنقرة/ الأناضول

أعلن وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، أن قوات بلاده نفذت عملية على الحدود مع أفغانستان، بناء على معلومات استخباراتية، أسفرت عن تحييد 26 مسلحا.

جاء ذلك في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أوضح فيها أن بلاده شنت هجمات على الحدود الأفغانية عقب تصاعد الأعمال الإرهابية داخل باكستان.

وأوضح أن العملية، التي استندت إلى معلومات استخباراتية، أسفرت عن تحييد 26 مسلحا وتدمير 4 أهداف تابعة لهم بشكل كامل.

وأكد تارار أن بلاده تبذل دائمًا جهودًا للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وأنها ستواصل العمل للقضاء على التهديدات الإرهابية "المدعومة من قوى خارجية".

من جانبه، زعم المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد، في منشور عبر "إكس" أيضا، أن الجيش الباكستاني انتهك المجال الجوي الأفغاني الليلة الماضية واستهدف مدنيين في ولاية كونر ومنطقتي خوست وبكتيكا.

وادعى مجاهد أن الهجمات أسفرت عن مقتل 13 شخصا، بينهم 11 طفلا، وإصابة 14 آخرين، معربا عن إدانته الشديدة لـ "هذه الجريمة ضد الإنسانية وهذا العدوان".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من السلطات الباكستانية بشأن المزاعم الأفغانية.

وكانت السلطات الباكستانية قد أعلنت الثلاثاء مقتل 6 من عناصر الأمن و8 مسلحين في هجوم استهدف نقطة حدودية بولاية خيبر بختونخوا.

كما قُتل 3 أشخاص في هجوم بالقنابل وقع في مدينة تربت الباكستانية في 8 يونيو/حزيران.

وتشهد باكستان تصاعدا في الهجمات المسلحة، خصوصا في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان المحاذيين للحدود مع أفغانستان.

وتتهم إسلام آباد حركة طالبان باكستان بتنفيذ هجمات انطلاقًا من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه حكومة كابل.

في المقابل، ينشط في إقليم بلوشستان مسلحو "جيش تحرير بلوشستان" الذين يطالبون بانفصال الإقليم عن باكستان ومنحه حكمًا ذاتيًا لقومية البلوش.