باكستان تعلن مقتل 25 مسلحا في عملية أمنية بإقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد، بحسب مسؤول في الشرطة..

أنقرة/ الأناضول

تمكنت قوات الأمن الباكستانية، من قتل أكثر من 25 مسلحاً في عملية أمنية إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.

وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية، نقلاً عن مسؤولين محليين، أن قوات تابعة للشرطة شنت عملية أمنية بناءً على معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في منطقة بانو بالإقليم.

وصرح قائد شرطة منطقة بانو، ياسر أفريدي، بأنه تم قتل أكثر من 25 مسلحاً خلال اشتباكات أثناء العملية، بحسب ما نقلته الصحيفة.

وأضاف أفريدي أن 4 أشخاص، بينهم شرطيان، قُتلوا، وأُصيب 10 آخرون، بينهم 7 من أفراد الشرطة.



وتشهد باكستان تصاعدا في الهجمات المسلحة، خصوصا في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان المحاذيين للحدود مع أفغانستان.

وتتهم إسلام آباد حركة طالبان باكستان بتنفيذ هجمات انطلاقًا من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه حكومة كابل.

في المقابل، ينشط في إقليم بلوشستان مسلحو "جيش تحرير بلوشستان" الذين يطالبون بانفصال الإقليم عن باكستان ومنحه حكمًا ذاتيًا لقومية البلوش.