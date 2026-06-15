باكستان تعلن توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق سلام يشمل لبنان

إسطنبول/الأناضول

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الاثنين، أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام عقب مفاوضات مكثفة، مبينا أنه يتضمن إنهاء فوريا ودائما للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وقال شريف في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "بعد محادثات مكثفة، يسرّنا أن نعلن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف أن "الجانبين أعلنا الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان".

ووفقا لشريف، من المقرر أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 يونيو/ حزيران الجاري في سويسرا.

ووجّه شريف الشكر لكل من واشنطن وطهران على سعيهما إلى حل دبلوماسي للنزاع، كما أعرب عن تقديره لقطر لدورها في جهود الوساطة.

وقال: "نود أيضا أن نعرب عن خالص تقديرنا لإخواننا في جهود الوساطة، ولاسيما القيادة الحكيمة لدولة قطر، على دعمها في التوصل إلى هذا الاتفاق".

كما أشاد بدور السعودية وتركيا في المحادثات، مضيفا: "أود كذلك أن أتوجه بالشكر بشكل خاص إلى القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا على إسهاماتهما الكبيرة في هذا الشأن".

وأشار إلى أن الوسطاء سيعقدون سلسلة اجتماعات هذا الأسبوع قبيل مراسم التوقيع.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى الاتفاق وذلك على منصته "تروث سوشيال"، فيما لم يصدر تعقيب من إيران حتى الساعة 22.45 تغ.