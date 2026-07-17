بحسب بيان صادر عن جهاز العلاقات العامة في القوات المسلحة الباكستانية..

باكستان تعلن تحييد 24 مسلحا في إقليم خيبر بختونخوا بحسب بيان صادر عن جهاز العلاقات العامة في القوات المسلحة الباكستانية..

أنقرة/ الأناضول

أعلنت قوات الأمن الباكستانية، الجمعة، تحييد 24 مسلحا خلال عملية نفذتها في منطقة بانو التابعة لإقليم خيبر بختونخوا.

جاء ذلك في بيان صادر عن جهاز العلاقات العامة في القوات المسلحة الباكستانية، بحسب شبكة "جيو نيوز" الإخبارية.

وذكر البيان أن مسلحين "مدعومين من الهند" يقفون وراء تصاعد الهجمات الإرهابية في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح البيان أن قوات الأمن شنت عملية واسعة النطاق بناءً على معلومات استخباراتية، تم خلالها تحييد 24 مسلحا.

وتتركز الهجمات المسلحة في باكستان، خصوصًا في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان المحاذيين لأفغانستان.

وتنفذ جماعات مسلحة في الإقليمين، تقول إنها تدافع عن حقوق القوميتين البشتونية والبلوشية، هجمات تستهدف قوات الأمن والمدنيين.

وتتهم إسلام آباد حركة طالبان باكستان بالتمركز في أفغانستان وتنظيم هجماتها انطلاقًا من هناك، بينما ترفض الحكومة الأفغانية هذه الاتهامات.

وفي إقليم بلوشستان، تبرز هجمات جيش تحرير بلوشستان، الذي يطالب بانفصال الإقليم عن باكستان وبإدارة الشعب البلوشي للمنطقة.